Аль-Наср близький до підписання контракту із Захою

Джерело - Чемпіон.
Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха, контракт якого спливає у червні, близький до переходу в Аль-Наср.
Про це повдіомляє журналіст Руді Галетті.
Гравець вже домовився про підписання угоди з саудівським клубом.
Сторонам залишилось тільки підписати документи, що є питанням часу.
🚨🤝 Wilfried #Zaha reached an agreement with #AlNassr and is ready to land in 🇸🇦. ✅— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 6, 2023
✍️ Just signature is missing, but - as it stands - it seems to be just a matter of time. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/Q0hWMVYmgQ
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