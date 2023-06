Аль-Наср близький до підписання контракту із Захою

Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха, контракт якого спливає у червні, близький до переходу в Аль-Наср.

Про це повдіомляє журналіст Руді Галетті.

Гравець вже домовився про підписання угоди з саудівським клубом.

Сторонам залишилось тільки підписати документи, що є питанням часу.

