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Аль-Наср близький до підписання контракту із Захою

Гравець вже домовився про підписання угоди
Сьогодні 12:41 339 0
Аль-Наср близький до підписання контракту із Захою
Фото: Getty Images
#Заха, #Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Нападник Крістал Пелес Вілфрід Заха, контракт якого спливає у червні, близький до переходу в Аль-Наср.

Про це повдіомляє журналіст Руді Галетті.

Гравець вже домовився про підписання угоди з саудівським клубом.

Сторонам залишилось тільки підписати документи, що є питанням часу.

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