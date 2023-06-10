Колишній захисник Мілана Неста очолив Реджину

Контракт розрахований на сезон 2023/24

Джерело - офіційний сайт Реджини.

Реджина призначила головним тренером команди колишнього захисника Мілана Алессандро Несту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 47-річним італійцем розрахований на сезон 2023/24.

Якщо команда не вилетить в Серію С, то угода автоматично продовжиться ще на сезон.

Останнім місцем роботи Алессандро Нести був Фрозіноне. Раніше він очолював клуби Перуджу та Маямі з MLS.

Раніше Реджину очолював Філіппо Індзагі.

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