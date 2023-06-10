Колишній захисник Мілана Неста очолив Реджину

Джерело - офіційний сайт Реджини.
Реджина призначила головним тренером команди колишнього захисника Мілана Алессандро Несту.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з 47-річним італійцем розрахований на сезон 2023/24.
Якщо команда не вилетить в Серію С, то угода автоматично продовжиться ще на сезон.
Останнім місцем роботи Алессандро Нести був Фрозіноне. Раніше він очолював клуби Перуджу та Маямі з MLS.
Раніше Реджину очолював Філіппо Індзагі.
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