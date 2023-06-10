Миколенко: До збірної України без пристрасті ніхто не приїжджає

Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав позитивні враження від першого тренування під керівництвом нового тренерського штабу національної команди.

Про це заявив сам футболіст.

"Враження позитивні, як завжди. Кожної миті, кожної хвилини я насолоджуюся перебуванням у збірній. Новий тренер, нові правила, нова тактика. Намагаємося зрозуміти їх із перших хвилин.

Збірна це збірна, а клуб - це клуб. Не має значення, які успіхи чи негаразди в клубі. Я приїжджаю сюди й насолоджуюся кожним моментом.

Раніше я трохи працював із Сергієм Станіславовичем у Динамо, тож приємно буде зробити це знову. Щасливий, що в нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати, і розповідає нам про це.