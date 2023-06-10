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Миколенко: До збірної України без пристрасті ніхто не приїжджає

Футболіст поділився враженнями від тренування Реброва
Сьогодні 11:25 204 0
Миколенко: До збірної України без пристрасті ніхто не приїжджає
#Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав позитивні враження від першого тренування під керівництвом нового тренерського штабу національної команди.

Про це заявив сам футболіст.

"Враження позитивні, як завжди. Кожної миті, кожної хвилини я насолоджуюся перебуванням у збірній. Новий тренер, нові правила, нова тактика. Намагаємося зрозуміти їх із перших хвилин.

Збірна це збірна, а клуб - це клуб. Не має значення, які успіхи чи негаразди в клубі. Я приїжджаю сюди й насолоджуюся кожним моментом.

Раніше я трохи працював із Сергієм Станіславовичем у Динамо, тож приємно буде зробити це знову. Щасливий, що в нас такий тренерський штаб, який розуміє, як ми маємо грати, і розповідає нам про це.

Актуально: Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч

Ми готуємося до відбірних матчів Євро-2024, і я хотів би подякувати збірній Німеччини, яка запросила нас на свій 1000-й поєдинок в історії. Це буде перша наша гра на нинішньому зборі, і буде дуже важливо виконати всі настанови тренерського штабу.

Головне зараз - представляти свою країну на спортивному фронті. Як сказав головний тренер, треба демонструвати дух, пристрасть у кожному матчі, тому що це - збірна України. Усі хлопці прекрасно розуміють, що це збірна. Тут без пристрасті ніхто не приїжджає", - сказав Миколенко. 

Нагадаємо матч проти Німеччини збірна України проведе 12 червня в Бремені на Везерштадіоні.

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