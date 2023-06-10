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Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч

Сьогодні 10:56 145 0
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
#Збірна України з футболу, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

12 червня збірна України проведе товариський благодійним матч зі збірною Німеччини.

Поєдинок відбудеться в Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію в медіасервісі MEGOGO: на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатами Максимальна або Спорт, і на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Тернопіль тощо) у цифровому ефірі T2 та кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Україна зіграє з Німеччиною в межах підготовки до офіційних поєдинків кваліфікації Євро-2024. 16 червня - проти Північної Македонії, 19 червня - проти Мальти.

MEGOGO та Суспільне Мовлення транслюють матчі збірної України у відбірковому циклі на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник відбіркового циклу на Чемпіонат Європи-2024.

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Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 3778 2
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