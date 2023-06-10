Невілл увійшов до тренерського штабу збірної Канади

Англійські спеціалісти Філ Невілл та Річард Шоу увійшли в тренерський штаб збірної Канади.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу країни.

Англійці будуть працювати під керівництвом свого земляка Джона Гердмана, який є головним тренером. Невілл та Шоу поповнили команду перед фінальним турніром Ліги націй КОНКАКАФ.

46-річний Філ Невілл раніше був звільнений з посади головного тренера Інтер Маямі. До цього він також тренував жіночу збірну Англії.

Канада у півфіналі Ліги націй КОНКАКАФ зіграє з Панамою 16 червня, а збірна США гратиме з Мексикою.