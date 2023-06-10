Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Матч відбудеться у суботу, 10 червня

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Ліги чемпіонів-2022/23 англійський Манчестер Сіті зіграє з італійським Інтером.

Матч відбудеться у суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Манчестер Сіті - Інтер на Volia TV та в медіасервісі Megogo.Також нас сайт вестиме онлайн текстову трансляцію гри.