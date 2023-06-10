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Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Матч відбудеться у суботу, 10 червня
Сьогодні 04:48 2971 0
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
#Інтер, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Ліги чемпіонів-2022/23 англійський Манчестер Сіті зіграє з італійським Інтером.

Матч відбудеться у суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Манчестер Сіті - Інтер на Volia TV та в медіасервісі Megogo.Також нас сайт вестиме онлайн текстову трансляцію гри.

  • Обслуговуватиме матч бригада арбітрів із Польщі на чолі з Шимоном Марциняком, для якого це перший фінал єврокубків. Поляк також обслуговував фінал чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція (3:3, 4:2 - пенальті);Це буде перший офіційний матч між Манчестер Сіті та Інтером. Загалом у фіналах чотири рази зустрічались представники Англії та Італії, в усіх був присутній Ліверпуль. Детальніше - ТУТ;
  • Букмекери вважають англійський гранд беззаперечним фаворитом фіналу. Коефіцієнт на перемогу "містян" в основний час - 1,52. Перемога Інтера - 6,9, нічия - 4,9. Коефіцієнти з урахуванням додаткового часу та серії пенальті: МС - 1,24, Інтер - 4,6.
  • Фінал 2023 року стане 67-м в історії Ліги/Кубка чемпіонів;
  • Вперше трофей розіграли в сезоні-1955/56 іспанський Реал і французький Реймс (4:3);
  • Англійські клуби вигравали трофей 14 разів при 24 фіналах. Найбільше Ліверпуль - 6 разів (10 фіналів);
  • Італійські команди ставали володарями Кубка 12 разів при 26 фіналах. Найбільше Мілан - 7 (11 фіналів).

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