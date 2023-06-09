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У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля

Сьогодні 13:25 168 0
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля
#Ліверпуль, #Мілан, #Рома, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер визначать володаря найпрестижнішого трофея європейського клубного футболу.

  • Пряма трансляція фіналу Ліги чемпіонів в Україні на Volia TV та Megogo.

Уп'яте володаря трофея визначать представники Англії та Італії. В усіх попередніх англо-італійських фіналах неодмінно брав участь Ліверпуль.

Ліверпуль - Рома 1:1 (4:2, пенальті)

30 травня 1884 рік. Олімпійський стадіон, Рим

Переможець Кубка чемпіонів визначився у серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився нічиєю - 1:1, по голу забили Ніл (13', Ліверпуль) та Пруццо (42' Рома). У додатковий час голів забито не було, а в серії пенальті сильнішими виявились "мерсисайдці" - 4:2.

Ювентус - Ліверпуль 1:0

29 трвня 1985 рік. Сдадіон Ейзель, Брюссель

Уже наступного сезону відбувся італійський реванш. Ювентус завдяки єдиному голу з пенальті Платіні (58') виграв трофей. Однак матч увійшов в історію, як одна з найтрагічніших сторінок світового футболу - "Ейзельська трагедія". Дії англійських футбольних хуліганів спричинили тисняву і, як наслідок, обвал стіни брюссельського стадіону "Ейзель". Загинуло 39 осіб, 32 з яких були італійськими тифозі, сотні людей отримали травми, а англійські клуби було дискваліфіковано з єврокубків на 5 років.

Ліверпуль - Мілан 3:3 (3:2, пенальті)

25 травня 2005 рік. Олімпійський стадіон, Стамбул

Майже через 30 років після перемоги Ювентуса відбувся найдраматичніший фінал в історії - "Стамбульське диво". Мілан у першому таймі забив тричі (1' Мальдіні, 39', 44' Креспо) й підсвідомо вже святкував черговий євротрофей, але Стівен Джеррард і Ко вирішили інакше. У другому таймі спочатку сам Стіві Джі (54'), а потім Шміцер (56') і Алонсо (60') зрівняли рахунок і гра перейшла в додатковий час, після чого - в серію пенальті. 3:2. Ліверпуль - переможець Ліги чемпіонів.

Мілан - Ліверпуль 2:1

23 травня 2007 рік. Олімпійський стадіон, Афіни

"Россонері" вдалося взяти реванш за дивну поразку дворічної давнини. Долю матчу вирішив дубль Філіппо Індзагі (45', 82'). За хвилину до закінчення основного часу Кейт відквитав один гол, але на цьому все - 2:1.

Як зазначлося вище, Англію в цих фіналах представляв виключно Ліверпуль, Італію: Рома, Ювентус і Мілан двічі. Тож в історії англо-італійських протистоянь у фіналах Ліги/Кубка чемпіонів - поки 2:2.

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