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Манчестер Сіті - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:30 741 0
Манчестер Сіті - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 10 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 між італійським Інтернаціонале та англійським Манчестер Сіті.

Матч пройде на стадіоні Ататюрк у Стамбулі, Туреччина. Початок - о 22:00 за київським часом.

Наш сайт поведе текстовий онлайн фінального поєдинку.

Для Інтера це буде можливість знову виграти Кубок європейських чемпіонів. Міланський клуб здобував даний трофей уже тричі (1963/64, 1964/65, 2009/10). Сіті ж іще жодного разу не тріумфував у найпрестижнішому європейському клубному змаганні.

Нагадаємо, перемогу в другому за престижністю єврокубку (Лізі Європи) цього сезону здобула Севілья, яка у фіналі в серії пенальті здолала Рому. А в середу, 7 червня, буде зіграно фінал Ліги конференцій між Вест Гемом та Фіорентиною.

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