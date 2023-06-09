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Гюндоган є однією з головних трансферних цілей ПСЖ

Підписання вільних агентів - пріоритет для клубу
Сьогодні 13:25 128 0
Гюндоган є однією з головних трансферних цілей ПСЖ
#Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Ілкай Гюндоган

Джерело - UA-футбол.

ПСЖ хоче підписати Ілкая Гюндогана, контракт якого з Манчестер Сіті спливає 30 червня. 

Про це повідомляє Get French Football News.

У підписанні гравця також зацікавлені Барселона та Арсенал.

Блауграна при цьому вважається фаворитом, оскільки це найкращий варіант для самого футболіста. Якщо ПСЖ призначить Нагельсманна, клуб сподівається, що гравець легше перейде до німецького фахівця.

Зазначається, що на цей час гравець та Сіті сфокусовані на фіналі Ліги чемпіонів, а переговори розпочнуться після вирішального поєдинку.

Цього сезону Ілкай Гюндоган провів за Сіті 50 матчів, забив 11 голів і віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 32-річного німця у 25 мільйонів євро.

Раніше Гвардіола заявив, що директор клубу працює над контрактом Гюндогана.

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