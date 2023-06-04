Гвардіола: Директор клубу працює над контрактом Гюндогана

Керівництво Манчестер Сіті працює над продовженням контракту хавбека Ілкая Гюндогана.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Гюндоган розуміє, який у мене хід думок. Можливо, ви знаєте це, але ми сусіди та живемо поряд. Ілкай - мій близький друг протягом багатьох років. Він чудово грає, а директор клубу працює над його контрактом. Гюндоган провів винятковий сезон", – сказав Гвардіола.