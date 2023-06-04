Гвардіола: Директор клубу працює над контрактом Гюндогана

Джерело - ESPN.
Керівництво Манчестер Сіті працює над продовженням контракту хавбека Ілкая Гюндогана.
Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.
"Гюндоган розуміє, який у мене хід думок. Можливо, ви знаєте це, але ми сусіди та живемо поряд. Ілкай - мій близький друг протягом багатьох років. Він чудово грає, а директор клубу працює над його контрактом. Гюндоган провів винятковий сезон", – сказав Гвардіола.
Повідомлялося, що Барселона домовилася про контракт з хавбеком Манчестер Сіті Гюндоганом.
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