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Гвардіола: Директор клубу працює над контрактом Гюндогана

Манчестер Сіті може продовжити контракт з Гюндоганом
Сьогодні 12:17 221 0
Гвардіола: Директор клубу працює над контрактом Гюндогана
#Жузеп Гвардіола, #Гюндоган, #Манчестер Сіті

Джерело - ESPN.

Керівництво Манчестер Сіті працює над продовженням контракту хавбека Ілкая Гюндогана.

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Гюндоган розуміє, який у мене хід думок. Можливо, ви знаєте це, але ми сусіди та живемо поряд. Ілкай - мій близький друг протягом багатьох років. Він чудово грає, а директор клубу працює над його контрактом. Гюндоган провів винятковий сезон", – сказав Гвардіола.

Повідомлялося, що Барселона домовилася про контракт з хавбеком Манчестер Сіті Гюндоганом.

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