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Хаві: Мессі захотів знизити рівень тиску та напруги

Хаві прокоментував рішення Мессі перейти в Інтер Маямі
Сьогодні 22:38 196 0
Хаві: Мессі захотів знизити рівень тиску та напруги
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі перейшов в Інтер Маямі, щоб мати більш спокійне сімейне життя.

Про це розповів головний тренер Барселони Хаві.

"Ми маємо поважати Мессі та його рішення, адже всім нам часто бракує емпатії. Бути на місці Ліонеля нелегко. Зважаючи на увагу, яку йому приділяють, він просто не може жити спокійно, бо завжди повинен бути найкращим у всьому.

Мессі пояснив це природним чином. У нього був непростий етап, тож він більше не хоче перебувати в такій ситуації. Лео дуже добре все пояснив – він захотів знизити рівень тиску та напруги. Тепер він хоче мати більш спокійне сімейне життя", – прокоментував Хаві.

Контракт 35-річного аргентинця з Інтером Маямі набуде чинності 1 липня.

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