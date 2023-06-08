Бурбас: Йовичевичу про звільнення ніхто не оголошував

Головному тренеру Шахтаря Ігорю Йовичевичу не повідомляли про звільнення.

Про це розповів Ігор Бурбас.

"Між іншим, самому Ігору Йовичевичу ще ніхто і ні разу в Шахтарі поки не оголошував про звільнення. Про всі новини, чутки, домисли він дізнається з преси.

Так само і команда, яка не в курсі і не в захваті від ймовірної зміни тренера, котрий дав необхідний результат, зліпивши колектив з нуля і вигравши з ним чемпіонство", - написав Бурбас.