Колишній наставник Інгульця Сергій Лавриненко не мав конкретної пропозиції з рівненського Вереса.

Про це заявив екснаставник команди з Кіровоградщини Сергій Лавриненко.

"На рівні чуток мене нещодавно згадували у зв’язку з Вересом. Не знаю, наскільки можна довіряти інформації в інтернеті. Так, Верес - це клуб, який цікаво і швидко розвивається. Але у нього є головний тренер, тому говорити, що мене туди запрошували - неправильно. Конкретної пропозиції точно не було. Просто розмови - вони ні до чого не змушують.