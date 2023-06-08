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Лавриненко: Верес - це клуб, який цікаво і швидко розвивається

Фахівець прокоментував можливість очолити Верес
Сьогодні 13:25 382 0
Лавриненко: Верес - це клуб, який цікаво і швидко розвивається
#Верес, #Інгулець, #Сергій Лавриненко, #Юрій Вірт

Джерело - UA-футбол.

Колишній наставник Інгульця Сергій Лавриненко не мав конкретної пропозиції з рівненського Вереса.

Про це заявив екснаставник команди з Кіровоградщини Сергій Лавриненко.

"На рівні чуток мене нещодавно згадували у зв’язку з Вересом. Не знаю, наскільки можна довіряти інформації в інтернеті. Так, Верес - це клуб, який цікаво і швидко розвивається. Але у нього є головний тренер, тому говорити, що мене туди запрошували - неправильно. Конкретної пропозиції точно не було. Просто розмови - вони ні до чого не змушують.

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Я з великою повагою ставлюся до Юрія Вірта. Я його добре знаю, він великий об’єм роботи провів у Вересі. Я думаю, що клубу слід 10 разів подумати, перш ніж приймати рішення щодо його відставки. Це моя особиста думка", - сказав Лавриненко.

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