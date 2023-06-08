Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Розумів, що до мене була довіра

Колишній наставник Інгульця Сергій Лавриненко відчував довіру від президента клубу Олександра Поворознюка.

Про це заявив сам екснаставник команди.

"Президент Інгульця Олександр Поворознюк неодноразово говорив, що у Лавриненка пожиттєвий контракт з клубом. Як я сприймав ці слова? Позитивно. Розумів, що до мене була довіра. У мене був контракт і він не був безстроковий. У нас з президентом було взаєморозуміння. Можливо, не таке ідеальне, як здавалося зі сторони, але тим не менш. Була взаємна повага - це фундамент, на якому трималася наша робота. Помилки були у кожного. Але ми з Поворознюком не шукали причини цих помилок, а думали, як їх виправити. Тому вдалося так довго співпрацювати разом.