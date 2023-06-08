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Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Розумів, що до мене була довіра

Фахівець розповів про співпрацю з Поворознюком
Сьогодні 12:09 278 0
Лавриненко - про пожиттєвий контракт з Інгульцем: Розумів, що до мене була довіра
#Інгулець, #Сергій Лавриненко, #Олександр Поворознюк

Джерело - UA-футбол.

Колишній наставник Інгульця Сергій Лавриненко відчував довіру від президента клубу Олександра Поворознюка.

Про це заявив сам екснаставник команди.

"Президент Інгульця Олександр Поворознюк неодноразово говорив, що у Лавриненка пожиттєвий контракт з клубом. Як я сприймав ці слова? Позитивно. Розумів, що до мене була довіра. У мене був контракт і він не був безстроковий. У нас з президентом було взаєморозуміння. Можливо, не таке ідеальне, як здавалося зі сторони, але тим не менш. Була взаємна повага - це фундамент, на якому трималася наша робота. Помилки були у кожного. Але ми з Поворознюком не шукали причини цих помилок, а думали, як їх виправити. Тому вдалося так довго співпрацювати разом.

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 І хоч я вже півроку не в команді, але ми підтримуємо зв’язок, інколи зідзвонюємося. Коли президент прийняв рішення про мою відставку, то це було в спокійних обставинах, без негативу, без крику. Все нормально, життя продовжується", - сказав Лавриненко.
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