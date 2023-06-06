Реал продовжить контракт з Начо

Начо отримає новий контракт Начо підпише новий контракт із Реалом

Реал підпише новий контракт із захисником Начо Фернандесом.

Про це повідомляє Revelo.

Чинний контракт гравця закінчується влітку цього року. Захисник розмірковував над своїм майбутнім протягом кількох днів. Футболіст провів декілька зустрічей із представниками мадридського клубу і остаточно вирішив продовжити грати у мадридському клубі.

Начо – вихованець Реала. Чинна угода захисника з мадридським клубом діє до 30 червня 2023 року. Гравець встиг відіграти 319 матчів за клуб, забити 16 м’ячів та віддати 6 асистів.

Раніше Реал оголосив про завершення співпраці з Бензема.

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