Реал оголосив про завершення співпраці з Бенземою по завершенню сезону

Джерело - Чемпіон.
Форвард Реала Карім Бензема покине мадридський клуб після завершення сезону.
Про це повідомляє пресслужба "вершкових".
Сторони не продовжили контракт, який спливає влітку.
Comunicado Oficial: Benzema.#RealMadrid.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 4, 2023
У складі Реала Бензема виграв Золотий м’яч 2022 року, також разом з командою він здобув 25 трофеїв.
Повідомлялося, що француз може підписати контракт з Аль-Іттіхадом з Саудівської Аравії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!