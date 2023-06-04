Реал оголосив про завершення співпраці з Бенземою по завершенню сезону

Француз покине мадридський клуб влітку

Джерело - Чемпіон.

Форвард Реала Карім Бензема покине мадридський клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Сторони не продовжили контракт, який спливає влітку.

У складі Реала Бензема виграв Золотий м’яч 2022 року, також разом з командою він здобув 25 трофеїв.

Повідомлялося, що француз може підписати контракт з Аль-Іттіхадом з Саудівської Аравії.

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