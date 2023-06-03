Гвардіола: Тепер Манчестер Сіті може говорити про требл

Манчестер Сіті після перемоги над Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії буде намагатися виграти Лігу чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Тепер ми можемо говорити про требл. Звичайно, нам ще потрібно виграти Лігу чемпіонів. Ми так добре виступили для нашого міста та наших уболівальників.

Завтра і післязавтра футболісти можуть відпочити. Потім у нас буде три-чотири тренування перед матчем з Інтером. Ми вирушимо вранці в четвер після тренування.

Цей матч був для нас дуже важливим. Виграти Кубок Англії - це добре.

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Я - фанат Барселони, але я буду любити Манчестер Сіті до кінця свого життя. Я знаю, що сьогодні ми зробили нашим уболівальникам хороший подарунок, щоб насолоджуватися перемогою над нашими сусідами.

Який же сезон проводить Гюндоган. У нього не тільки хороші навички, а й менталітет. У великих матчах він грає ніби вони товариські, він може впоратися з тиском.

Стоунз - неймовірний гравець. Останнім часом він дуже добре грав, чим дав можливість грати таким чином й нам. Усі хлопці були неймовірні", - сказав Гвардіола.