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Голанд: Манчестер Сіті купив мене, щоб виграти требл

Голанд прокоментував можливість здобуття золотого треблу.
Сьогодні 15:56 308 0
Голанд: Манчестер Сіті купив мене, щоб виграти требл
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Гравці Манчестер Сіті зроблять все, щоб виграти требл у поточному сезоні.

Про це розповів найкращий бомбардир АПЛ Ерлінг Голанд.

"Було б неймовірно увійти в історію, (вигравши требл - прим.). Звісно, не будемо приховувати, що Манчестер Сіті для цього мене й купив. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося. Це моя найбільша мрія, а мрії, як відомо, збуваються", - сказав Голанд.

Єдиний англійський клуб, який вигравав золотий требл - це Манчестер Юнайтед. У сезоні 1998/99 команда сера Алекса Фергюсона виграла АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Для того, щоб повторити це досягнення, Манчестер Сіті необхідно сьогодні перемогти МЮ у  фіналі Кубка Англії, а за тиждень - здолати Інтер у фіналі Ліги чемпіонів.

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