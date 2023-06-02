Сімеоне: Хотів би колись зустрітися з Анчелотті не на футбольному полі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне хотів би зустрітися з наставником Реала Карло Анчелотті.

Про це аргентинець розповів порталу COPE.

"У нас хороші коментарі стосовно один одного. Ми добре спілкуємося. Є повага. Вони знають, що ми є хорошими конкурентами. У мене мало друзів. Я хотів би колись зустрітися з Карло Анчелотті не на футбольному полі. Він виглядає чудовою людиною. Має досвід роботи в найкращих командах світу. Сподіваюся, я зможу з ним поговорити", - сказав Сімеоне.