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Сімеоне: Хотів би колись зустрітися з Анчелотті не на футбольному полі

Аргентинець розповів про свої плани
Сьогодні 16:41 263 0
Сімеоне: Хотів би колись зустрітися з Анчелотті не на футбольному полі
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Дієго Сімеоне

Джерело - COPE.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне хотів би зустрітися з наставником Реала Карло Анчелотті.

Про це аргентинець розповів порталу COPE.

"У нас хороші коментарі стосовно один одного. Ми добре спілкуємося. Є повага. Вони знають, що ми є хорошими конкурентами. У мене мало друзів. Я хотів би колись зустрітися з Карло Анчелотті не на футбольному полі. Він виглядає чудовою людиною. Має досвід роботи в найкращих командах світу. Сподіваюся, я зможу з ним поговорити", - сказав Сімеоне.

Нагадаємо, Атлетіко хоче орендувати хавбека ПСЖ.

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