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Атлетіко хоче орендувати хавбека ПСЖ

Солер може продовжити кар'єру у стані мадридців
Сьогодні 19:40 256 0
Атлетіко хоче орендувати хавбека ПСЖ
Фото Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Хавбек ПСЖ Карлос Солер потрапив до сфери інтересів Атлетіко Мадрид. 

Про це повідомляє видання As.

Головний тренер матрацників Дієго Сімеоне обговорить із керівництвом клубу потенційні літні трансфери. Майбутня кампанія клубу не буде великою, але мадридці підпишуть кількох новачків.

Атлетіко хотів би посилити півзахист Солер. Матрацники готові орендувати футболіста на рік з опцією викупу.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного іспанця три голи та два асисти у 25 матчах Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе зробив заяву з приводу свого майбутнього в ПСЖ.

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