Захиснику Зорі Данченку зроблять операцію в Греції

Захисник Зорі Олег Данченко вирушає до стану АЕК, на гравця невдовзі очікує операція.

Про це українець розповів порталу ТаТоТаке.

"Проходжу останні підготовчі процедури у Києві та повертаюся до розташування АЕК, якому належу. Потім уже лягаю на операцію, котра має зняти всі питання щодо мого здоров'я. Швидше за все, операція відбудеться в Греції. Резервним варіантом залишається Німеччина", - сказав Данченко.