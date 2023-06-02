Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1658 4
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Сьогодні 13:17 2188 1
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 381
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 626
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1209
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1406 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1398
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15602 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2484
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 594
Прямі трансляції

Захиснику Зорі Данченку зроблять операцію в Греції

Гравець вирушає до стану АЕК
Сьогодні 15:58 145 0
Захиснику Зорі Данченку зроблять операцію в Греції
#АЕК, #Олег Данченко, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Олег Данченко вирушає до стану АЕК, на гравця невдовзі очікує операція.

Про це українець розповів порталу ТаТоТаке.

"Проходжу останні підготовчі процедури у Києві та повертаюся до розташування АЕК, якому належу. Потім уже лягаю на операцію, котра має зняти всі питання щодо мого здоров'я. Швидше за все, операція відбудеться в Греції. Резервним варіантом залишається Німеччина", - сказав Данченко.

Раніше лікарі не дозволили Данченку повертатися до інтенсивних тренувань.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 6064
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем 1209
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос 1658 4
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс 1406 1
Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором 1802 1
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю 2188 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10918
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28145 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21246
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 44038 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114178
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13401