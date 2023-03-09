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Лікарі не дозволили Данченку повертатися до інтенсивних тренувань

Сьогодні 14:58 125 0
Гравець має пройти ще одне обстеження
Лікарі не дозволили Данченку повертатися до інтенсивних тренувань
#АЕК, #Олег Данченко, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зорі Олег Данченко пройшов поглиблене обстеження у Греції після перенесеного інфаркту на тренуванні команди на зимових зборах.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Лікарі поки заборонили 28-річному футболісту повертатися до інтенсивних тренувань.

Скоріш за все, для встановлення остаточного діагнозу та прогнозів щодо повернення Данченка на поле потрібно буде пройти ще одне обстеження. Перше організовував та фінансував АЕК, якому належать права на гравця.

12 лютого Олег Данченко пережив інфаркт під час тренування.

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