ПСЖ спростував слова головного тренера про відхід Мессі

Спеціаліст обмовився на пресконференції

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ спростував новину про відхід з команди форварда Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Le Parisien.

Раніше головний тренер Крістоф Гальтьє заявив, що аргентинець проведе останній матч за парижан.

Клуб заявив, що спеціаліст обмовився і що він мав на увазі останній матч на домашньому стадіоні парижан у цьому сезоні.

Повідомлялося, що Барселона може орендувати Мессі в Інтер Маямі Бекхема.

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