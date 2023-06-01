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ПСЖ спростував слова головного тренера про відхід Мессі

Спеціаліст обмовився на пресконференції
Сьогодні 20:19 178 0
ПСЖ спростував слова головного тренера про відхід Мессі
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ спростував новину про відхід з команди форварда Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Le Parisien.

Раніше головний тренер Крістоф Гальтьє заявив, що аргентинець проведе останній матч за парижан.

Клуб заявив, що спеціаліст обмовився і що він мав на увазі останній матч на домашньому стадіоні парижан у цьому сезоні.

Повідомлялося, що Барселона може орендувати Мессі в Інтер Маямі Бекхема.

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