ПСЖ спростував слова головного тренера про відхід Мессі

Джерело - Le Parisien.
ПСЖ спростував новину про відхід з команди форварда Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Le Parisien.
Раніше головний тренер Крістоф Гальтьє заявив, що аргентинець проведе останній матч за парижан.
Клуб заявив, що спеціаліст обмовився і що він мав на увазі останній матч на домашньому стадіоні парижан у цьому сезоні.
Повідомлялося, що Барселона може орендувати Мессі в Інтер Маямі Бекхема.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!