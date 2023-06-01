У ПСЖ підтвердили відхід Мессі

Джерело - tribuna.com.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі залишить ПСЖ після завершення сезону 2022/23.
Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.
"Мені випала честь керувати найкращим гравцем в історії футболу. Це буде його останній матч на Парк де Пренс. Смію сподіватися, що його зустрінуть якнайкраще.
Цього року він був важливим елементом команди. Зауваження до нього та його критику я не вважаю абсолютно виправданими. Коли ти проводиш сезон, під час якого пройшов Чемпіонат світу, та забиваєш 21 гол і робиш 20 асистів...
Він завжди працював на благо команди. Для мене було великим привілеєм супроводжувати його протягом усього сезону", - сказав Галтьє.
35-річний аргентинець виступав за ПСЖ з літа 2021 року. На його рахунку 32 голи та 35 асистів у 74 матчах.
Раніше повідомлялося, що Барселона може орендувати Мессі в Інтер Маямі Бекхема.