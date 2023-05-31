Барселона може орендувати Мессі в Інтер Маямі Бекхема

Підписання Мессі поки є нездійсненним для "синьо-гранатових" з економічної точки зору

Інтер Маямі розглядає можливість підписати нападника ПСЖ Ліонеля Мессі та віддати його в оренду Барселоні на 6 або 18 місяців.

Про це повідомляє L’Equipe.

Аргентинець має вигідну пропозицію із Саудівської Аравії, проте він віддав би перевагу повернутися до Барселони або перейти в MLS.

Підписання Мессі поки є нездійсненним для "синьо-гранатових" з економічної точки зору, навіть після відходу Серхіо Бускетса і Жорді Альби.

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Барселона та Інтер Маямі працюють разом над угодою для Мессі, яка дозволить обійти фінансові недоліки чемпіонів Іспанії.

Аргентинець підпише контракт з Інтером Маямі, а потім його віддадуть в оренду Барселоні на 6 або 18 місяців, що дозволить гравцеві виступати на топ-рівні до Кубка Америки 2024 року.

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