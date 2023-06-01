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Моурінью: До понеділка точно залишусь у Ромі

Жозе Моурінью прокоментував своє майбутнє у Ромі
Сьогодні 11:20 212 0
Моурінью: До понеділка точно залишусь у Ромі
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью оцінив своє майбутнє у римському клубі.

Про це розповів сам португальський фахівець у коментарі DAZN.

"Так, до понеділка точно залишусь.

Я хочу залишитися, але мої гравці заслуговують на більше. І я теж заслуговую на більше. Я хочу боротися за більше.

Я трохи втомився бути тренером, керівником комунікацій, обличчям, яке говорить, що нас пограбували. Я трохи втомився від стількох ролей.

Я хочу бути в умовах, щоб дати більше. У наступному сезоні ми не гратимемо в Лізі чемпіонів. Але це хороша новина, тому що ми ще не є командою для Ліги чемпіонів.

Ми повинні виграти в неділю (у Спеції в завершальному турі Серії А - прим.), щоб потрапити в Лігу Європи. Ми хочемо повернутися в єврокубки", - сказав Моурінью.

Також португальський спеціаліст додав, що 5 червня піде у відпустку.

Контракт 60-річного коуча з Ромою розрахований до завершення наступного сезону. Повідомлялося, що він веде перемовини з ПСЖ.

Раніше Моурінью викинув срібну медаль Ліги Європи.

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