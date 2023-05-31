Головне
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:34 1798
1 червня Цуренко зіграє проти американки Девіс у 3-му колі Ролан Гаррос
Сьогодні 22:33 38
Збірна України здолала Хорватію у Золотій Євролізі
Сьогодні 21:52 328
Хіт переграв Ураган і виграв чемпіонат України з футзалу
Сьогодні 18:28 311
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 17:59 607 1
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Сьогодні 17:34 2133 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 16:27 6956
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 2871 2
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 5917
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 9802 2
Прямі трансляції

Тренер Селтіка прокоментував чутки про перехід у Тоттенгем

Постекоглу прокоментував чутки щодо переходу в Тоттенгем
Сьогодні 22:10 138 0
Тренер Селтіка прокоментував чутки про перехід у Тоттенгем
Фото: Getty Images
#Селтік, #Тоттенгем, #Енджі Постекоглу

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу може очолити лондонський Тоттенгем.

Австралієць прокоментував такі чутки.

"Не думав, бо знаю, що у футболі це так не працює. Мене багато разів запитували про ці речі, але для мене важливо тут і зараз. Ніколи нічого не планував у своїй футбольній кар’єрі. Як тренер ти не можеш намітити для себе курс, щоб бути на посаді протягом певного часу.

  Актуально: Тренер Феєнорда Слот не очолюватиме Тоттенгем

Єдине, що знаю напевно - якщо ви не зосереджуєтеся на поставленому завданні, ви випускаєте зі своїх рук свою долю. Дуже багато працював у своїй кар’єрі, щоб не опинитися в такому положенні. Зробив це для того, щоб переконатися, що крім того, що станеться цього тижня, більше ні про що не думатиму.

  Читайте: Італьяно може очолити Тоттенгем

Що б не трапилося в моїй кар’єрі - станеться, бо справлявся дуже добре. Думаю, фани Селтіка хочуть, щоб їхній тренер зосередився на тому, що для них зараз важливо", - сказав Постекоглу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 5917
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 4479
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 9802 2
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2871 2
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 15053
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 6956
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1803
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12358 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26731
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12736
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7446
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5121