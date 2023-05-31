Тренер Селтіка прокоментував чутки про перехід у Тоттенгем

Постекоглу прокоментував чутки щодо переходу в Тоттенгем

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Селтіка Енджі Постекоглу може очолити лондонський Тоттенгем.

Австралієць прокоментував такі чутки.

"Не думав, бо знаю, що у футболі це так не працює. Мене багато разів запитували про ці речі, але для мене важливо тут і зараз. Ніколи нічого не планував у своїй футбольній кар’єрі. Як тренер ти не можеш намітити для себе курс, щоб бути на посаді протягом певного часу.

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Єдине, що знаю напевно - якщо ви не зосереджуєтеся на поставленому завданні, ви випускаєте зі своїх рук свою долю. Дуже багато працював у своїй кар’єрі, щоб не опинитися в такому положенні. Зробив це для того, щоб переконатися, що крім того, що станеться цього тижня, більше ні про що не думатиму.

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Що б не трапилося в моїй кар’єрі - станеться, бо справлявся дуже добре. Думаю, фани Селтіка хочуть, щоб їхній тренер зосередився на тому, що для них зараз важливо", - сказав Постекоглу.

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