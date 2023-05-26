Головний тренер Фіорентини Італьяно може очолити Тоттенгем

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно може змінити клуб влітку.

Про це повідомив журналіст Джанлуко Ді Марціо.

"Італьяно неминуче стане мішенню для топ-клубів, таких як Наполі. Не буде дивним, якщо Ауреліо Де Лаурентіс зробить на нього ставку. Я знаю, що Італіано також хочуть підписати багато закордонних клубів.

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Він на порядку денному Тоттенгема, який досі не завершив переговори зі Слотом з Феєноорда. Багато хто каже, що Італьяно має клаусулу в 10 мільйонів євро, але насправді в його контракті з Фіорентиною такий пункт відсутній", – сказав Ді Марціо