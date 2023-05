Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

Угода розрахована до 2028 року з опцією продовження ще на сезон.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! 🤩#MUFC