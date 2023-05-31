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Ракитич: Севілья має провести ідеальний матч проти Роми

Іван Ракитич прокоментував матч проти Севільї
Сьогодні 12:31 158 0
Ракитич: Севілья має провести ідеальний матч проти Роми
#Ліга Європи, #Ракитич, #Рома, #Севілья

Джерело - uefa.com.

Севілья має зіграти ідеальний матч проти Роми у фіналі Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Іван Ракитич.

"Тренер із самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче. Завтра це не зміниться. Ми маємо бути собою.

Коли кажуть, що ніхто так не любить цей турнір, як ми, це не тому, що якась світла голова у клубному офісі це сказала. А тому, що ми так думаємо.

Ми маємо провести ідеальний матч, виграти кубок і привезти його додому", - сказав Ракитич.

Матч розпочнеться о 22:00.

Актуально: Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА

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