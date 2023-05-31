Ракитич: Севілья має провести ідеальний матч проти Роми

Севілья має зіграти ідеальний матч проти Роми у фіналі Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Іван Ракитич.

"Тренер із самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче. Завтра це не зміниться. Ми маємо бути собою.

Коли кажуть, що ніхто так не любить цей турнір, як ми, це не тому, що якась світла голова у клубному офісі це сказала. А тому, що ми так думаємо.

Ми маємо провести ідеальний матч, виграти кубок і привезти його додому", - сказав Ракитич.