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Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА

Перший єврокубковий фінал сезону
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Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
#Ліга Європи, #Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, плей-оф
Фінал
31 травня, 2023 рік. 22:00

Севілья (Іспанія) - Рома (Італія)
Стадіон Пушкаш Арена (Будапешт, Угорщина)
Головний арбітр - Ентоні Тейлор, Англія
Трансляція - Volia TV, MEGOGO

31 травня іспанська Севілья зіграє проти італійської Роми у фінальному матчі Ліги Європи. Поєдинок відбудеться на стадіоні Пушкаш Арена у столиці Угорщини й розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Севілья

Цей турнір в останнє десятиліття заведено напівжартома називати "Ліга Севільї", позаяк за даний період андалусійці виграли його 4 рази. Мабуть, саме тому підопічні Хосе Луїса Менділібара, який очолив команду посеред сезону, вважаються невеликими фаворитами цьогорічного фіналу.

Проваливши першу частину кампанії (наслідком є 10-те місце в Ла Лізі перед завершальним туром) та вилетівши з Ліги чемпіонів, Севілья опинилась у звичних обставинах і здолала на своєму шляху такі імениті команди, як ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Ювентус.

Примітно, що в суботу мадридський Реал завдав "червоно-білим" лише другої поразки (1:2) за попередні 15 матчів. До поєдинку проти Роми ж Севілья підходить без відчутних кадрових втрат, якщо не брати до уваги потенційну відсутність бразильського півзахисника Фернандо через пошкодження.

Рома

"Джалороссі" у плей-оф Ліги Європи на шляху до Будапешта здолали Зальцбург, Реал Сосьєдад, Феєнорд та Баєр Леверкузен. Прийдешній фінал стане для Роми другим єврокубковим поспіль, адже торік клуб брав участь у вирішальному матчі Ліги конференцій (перемога над Феєнордом). 

На матч передостаннього туру Серії А проти Фіорентини Жозе Моурінью виставив досить експериментальний склад, явно тримаючи в голові майбутній поєдинок із Севільєю. Римляни драматично втратили перевагу в рахунку на останніх хвилинах і навіть програли (1:2), тож утратили всі шанси потрапити до Ліги чемпіонів на наступний сезон через внутрішнє змагання. Відтак матч у середу набуває подвійного значення - можна виграти престижний трофей та забронювати собі місце в ЛЧ.

Щодо кадрової ситуації, то найбільше занепокоєння викликає стан Пауло Дибали (Моурінью анонсував появу аргентинця лише на 20-25 хвилин, що є звичним для останніх його матчів) та капітана Лоренцо Пеллеґріні, який пропускав матч у Флоренції та зіграв лише один тайм проти Салернітани.

Історія зустрічей

Команди грали між собою 4 рази, але лише 1 із них був офіційним. У серпні 2020-го Севілья та Рома зустрілися теж у плей-оф Ліги Європи (1/8 фіналу), тоді впевнену перемогу (2:0) святкував іспанський клуб, а протистояння складалося з одного матчу через те, що сезон догравали у стиснуті терміни через пандемію коронавірусу.

Пряма мова

Хосе Луїс Менділібар (головний тренер Севільї): 

“Нашою метою було зробити все можливе у цьому змаганні, і все йде добре: ми вибили дві великі команди, такі як Манчестер Юнайтед та Ювентус, і ми покажемо себе у Будапешті проти ще однієї великої команди та іншого великого тренера.

Люди не очікували, що ми зробимо щось подібне, але ми досягли цього. Ми провели дуже гарні ігри, особливо вдома, і заслужено вийшли у фінал”

Жозе Моурінью (головний тренер Роми): 

Ми заслужили зіграти у цьому фіналі. Ми давно про це говорили. Це був довгий шлях, не такий, як у нашого суперника, який перейшов із Ліги чемпіонів. Ми хочемо грати, час настав. Ми багато працювали над тим, щоб бути в оптимальній формі для боротьби за трофей.

Історія не грає у футбол. Мій колега, тренер Севільї"Хосе Луїс Менділібар вважає інакше, я його поважаю. Він вважає, що історія робить Севілью фаворитом, і я це поважаю. Ми у фіналі, бо заслужили на це. Вони мають історію, якої немає у нас. Для них зіграти у фіналі – звичайна справа, для нас – екстраординарна подія.

У Севільї чудова команда, точніше дві відмінні команди, бо вони мають 25 гравців найвищого рівня. Усі вони професіонали топрівня, у Севільї багато варіантів. Але вони не знають моїх хлопців та не знають мою команду як команду. Завтра ми будемо там.

У мене було більше можливостей грати в єврокубках, але Менділібар з того ж покоління, що і я, з таким же сивим волоссям. Ми в рівних умовах. Те саме стосується гравців: у Севільї більше досвіду, але ми граємо разом вже два роки.

Орієнтовні склади

Англія: Боно - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Гує, Ракітич - Окампос, Торрес, Хіль - Ен Несірі.

Рома: Патрісіу - Манчіні, Крістанте, Ібаньєс - Челік, Вейналдум, Матич, Пеллеґріні, Спінаццола - Белотті, Абрагам.

Цифри та факти

  • Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
  • Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
  • Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
  • Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру;
  • Севілья досі не програла жодного фіналу Ліги Європи;
  • Рома виграла лише 1 з останніх 9 матчів у всіх турнірах.

Прогноз букмекерів

Севілья – 2,75, Рома – 2,90, нічия – 3,00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Роми - 2:1.

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