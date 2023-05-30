Галатасарай достроково став чемпіоном Туреччини

У наступному сезоні стамбульський клуб зіграє у кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Стамбульський Галатасарай достроково оформив чемпіонський титул Суперлізі в сезоні 2022/2023.

У 36-му турі команда перемогла Анкарагюджю (4:1) і стала недосяжною для конкурентів, набравши 82 очки.

Ікарді: Дуже хочу залишитися в Стамбулі

У наступному сезоні стамбульський клуб зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

İyiler sonunda mutlaka kazanır…💛❤️



🇹🇷 Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü #ŞampiyonGalatasaray! 🏆 pic.twitter.com/NtIBioJAT0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023

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