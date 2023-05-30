Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Вчора 20:29 2615
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 236
Світоліна зіграє проти Гантер на одному з центральних кортів Ролан Гаррос
Вчора 21:05 522
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 848
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1225 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 222587 17
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 891 1
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Вчора 09:58 1645 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Вчора 09:05 19012
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
29.05.2023 22:11 941
Прямі трансляції

Галатасарай достроково став чемпіоном Туреччини

У наступному сезоні стамбульський клуб зіграє у кваліфікації ЛЧ
Вчора 23:02 216 0
Галатасарай достроково став чемпіоном Туреччини
#Галатасарай, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Стамбульський Галатасарай достроково оформив чемпіонський титул Суперлізі в сезоні 2022/2023.

У 36-му турі команда перемогла Анкарагюджю (4:1) і стала недосяжною для конкурентів, набравши 82 очки.

  Ікарді: Дуже хочу залишитися в Стамбулі

У наступному сезоні стамбульський клуб зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 222587 17
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 19012
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос 1857
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 3338
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 2615
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 4291 1
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35828
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 70863
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18644
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17114 7
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28011 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5097