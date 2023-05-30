Галатасарай достроково став чемпіоном Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Стамбульський Галатасарай достроково оформив чемпіонський титул Суперлізі в сезоні 2022/2023.
У 36-му турі команда перемогла Анкарагюджю (4:1) і стала недосяжною для конкурентів, набравши 82 очки.
Ікарді: Дуже хочу залишитися в Стамбулі
У наступному сезоні стамбульський клуб зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
İyiler sonunda mutlaka kazanır…💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023
🇹🇷 Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye’nin en büyüğü #ŞampiyonGalatasaray! 🏆 pic.twitter.com/NtIBioJAT0
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