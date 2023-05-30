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Федецький: Який Дніпро-1? Нема Дніпра того

Сьогодні 21:35 290 0
Федецький: Який Дніпро-1? Нема Дніпра того
#Артем Федецький

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник збірної України Артем Федецький не підтримує СК Дніпро-1.

Про це він розповів у коментарі Брутальному Футболу.

"Думаєш, мені лежить душа до Дніпра-1? Мені дзвонять журналісти й питають: "Артеме, зараз у нас заруба, кінцівка сезону. Дніпро-1 чи Шахтар?". Який Дніпро-1? Нема Дніпра того! Розумієш, мене, б***ь бісить цей клуб, реально. Після всіх подій, яке зробило справжнє Дніпро з історією... Те Дніпро, яке було справжнім - справжні фанати, ультрас.

Нещодавно мені зробили презент з "нульовки", підписали "Від ультрас Дніпра. Вони з перших днів пішли воювати, захищати країну. Б***ь, мені до сих пір болить за Дніпро, от реально. Стільки час пройшло, але я думаю: "Як можна було так вчинити з таким клубом?", - сказав Федецький.

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