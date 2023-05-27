Федецький: Може, у Тимощука серед родичів був граф Дракула?

Колишній партнер Тимощука прокоментував можливе отримання румунського паспорта

Джерело - Український футбол.

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук не має ніяких родичів у Румунії.

Про це заявив його експартнер Артем Федецький.

"Та це маячня! Повірте мені: я Тимощука знав (знав, бо для себе цю людину викреслив з життя), багато років. Він жив на сусідній вулиці від моїх батьків. І ніколи я не чув, напевно, і Тимощукові рідні не чули, що у нього є якісь родичі в Румунії. Ви ж розумієте: наклали санкції, заборонили в’їзд в Україну, позбавили всіх нагород, фактично, викреслили зрадника цього з історії України. Напевно, він шукає якісь "лазейки", щоб колись повернутися, певні надії покладає.

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Родичі в Румунії, каже... Може, у нього серед родичів був ще граф Дракула, якщо ще глибше копнути в якомусь поколінні? Наскільки мені відомо, він родом з Волині і практично всі його родичі так само з Волині. Якби у нього були родичі в Румунії, то, граючи в Шахтарі, ми могли б пожартувати про це з Рацем, Беркеуаном, Стойканом, ця тема в будь-якому випадку прослизнула б. Повірте, нічого такого навіть близько не було.

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Це маячня та якась хитрожопість Анатолія, щоб зробити такі документи. Ви ж розумієте, що буквально одна інша буква в прізвищі у паспорті дозволить йому в'їзд в Україну. Це юридичні тонкощі, але завдяки ним він зможе навіть користуватися майном на території України. А воно в нього певне що є. Тому він шукає такі методи, щоб щось провернути. Але "флаг йому в руки", нічого в цього телепня не вийде.

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Я, як і ви, буквально вчора цю інформацію почув і мені стало смішно, що ми ще в принципі згадуємо цю людину. Але якщо він пробує робити такі незрозумілі для нас речі, то правоохоронні органи мають "тримати вухо востро", щоб цей зрадник більше ніколи не з’явився на території України. Сподіваюся, у нього нічого не вдасться", - сказав Федецький.

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