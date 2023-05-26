Сабо закликав розширити УПЛ

В Україні достатньо команд, які готові виступати на найвищому рівні.

Про це розповів колишній український тренер Йожеф Сабо у коментарі виданню Український футбол.

"Я вважаю, що українську Прем'єр-лігу варто розширювати. Хоча б до 18 команд. От вже оформили путівку до УПЛ Полісся та Оболонь. Є шанси ще пробитися до еліти у Карпат зі Львова.

І от Львова не стало, а ще й якщо Карпати не пройдуть... Таке велике, славне, футбольне місто як Львів, не можна залишати без футболу. Ну так, є Рух, але...

Потрібно щось вирішувати. Як варіант, можна було б об'єднати в одну команду те, що залишиться від Львова, з Карпатами: гравців, матеріально-технічну базу і створити одну сильну команду, за якою б було цікаво спостерігати. Щоб боролась за високі місця", – сказав Сабо.