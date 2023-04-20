Сабо назвав претендентів на пост головного тренера Динамо

Йожеф Сабо поділився думкою про претендентів на тренерську посаду столичного гранда після відходу Мірчі Луческу.

Екснаставник Ворскли Юрій Максимов та тренер Зорі Патрік ван Леувен ідеально підходять на роль нового головного тренера Динамо.

Про це розповів український тренер Йожеф Сабою

"Поки що Шовковський притирається. Він був у збірній України, тепер допомагає Луческу. Шовковський має хороший досвід футболіста, він був чудовий воротар. Але я не знаю, чи варто його ставити головним тренером. Мені здається, трохи зарано. Йому потрібно набратися тренерського досвіду, що він зараз і робить.

Подивимось що буде. Я вважаю, що зараз на роль головного тренера Динамо підходять Максимов та ван Леувен", - сказав Сабо.

Раніше повідомлялося, що Динамо прийме остаточне рішення щодо Луческу після матчу з Шахтарем.

Нагадаємо, головному тренеру Динамо Мірчі Луческу необхідна операція.

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