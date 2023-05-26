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Лужний – претендент на посаду головного тренера Карпат

Карпати продовжують пошуки головного тренера
Сьогодні 21:44 280 0
Лужний – претендент на посаду головного тренера Карпат
#Карпати, #Олег Лужний

Джерело - sportarena.com.

Ексгравець Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний претендує на пост головного тренера львівських Карпат.

Про це повідомляє  Sport Arena.

Після завершення професійної кар’єри гравця Лужний працював у Динамо, де двічі виконував обов’язки головного тренера київської команди.

Також Лужний очолював Таврію (2012/13), працював у Карпатах (2016) та був асистентом Олександра Хацкевича у Динамо (2017-19). В останні роки фахівця пов’язували з деякими українськими клубами, але офіційного контракту він ні з ким не підписував.

Раніше повідомлялося, що Карпати розглядають кандидатури Остапа Маркевича, Олега Дулуба та Юрія Мороза.

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