Лужний – претендент на посаду головного тренера Карпат

Карпати продовжують пошуки головного тренера

Ексгравець Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний претендує на пост головного тренера львівських Карпат.

Про це повідомляє Sport Arena.

Після завершення професійної кар’єри гравця Лужний працював у Динамо, де двічі виконував обов’язки головного тренера київської команди.

Також Лужний очолював Таврію (2012/13), працював у Карпатах (2016) та був асистентом Олександра Хацкевича у Динамо (2017-19). В останні роки фахівця пов’язували з деякими українськими клубами, але офіційного контракту він ні з ким не підписував.

Раніше повідомлялося, що Карпати розглядають кандидатури Остапа Маркевича, Олега Дулуба та Юрія Мороза.

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