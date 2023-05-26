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Лемпард: Челсі потребує перебудови

В.о. Челсі прокоментував ситуацію в клубі
Сьогодні 10:54 329 0
Лемпард: Челсі потребує перебудови
#Лемпард, #Челсі

Джерело - BBC.

Челсі буде перебудовувати склад влітку.

Про це розповів виконуючий обов'язків головного тренера Френк Лемпард.

"Це поганий рік для клубу. Важливо зрозуміти, як покращити ситуацію. Клуб потребує перебудови, влітку клуб буде рухатися далі в плані складу. Є речі, які потрібно покращити, щоб вийти на рівень", - сказав Лемпард

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