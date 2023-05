"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі

Виступ Михайла Мудрика в перенесеному матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Челсі викликав чимало бурхливих обговорень у соціальних мережах.

Український вінгер "синіх" найбільше запам'ятався епізодом на 4-й хвилині, коли не зміг до пуття влучити по м'ячу, перебувавши в дуже зручній позиції перед воротами суперника, та ще кількома невдалими діями. Хоч Мудрик отримав одну з найвищих оцінок у команді (7.0) від статистичних ресурсів WhoScored та SofaScore, підсумкова поразка Челсі з рахунком 1:4 лише додала гостроти післяматчевим коментарям журналістів та вболівальників.

А телеграм-канал "Асист Маліновського", що спеціалізується на висвітленні виступів українських легіонерів, висловився про Мудрика набагато лаконічніше:

Телеграм-канал "Їксперґ" висловив цікаву гіпотезу, чому в Мудрика все складається не найкращим чином в Англії:

Автор блогу про український футбол "Темп Шепетівка" знаходить плюси в цій ситуації для Михайла:

Популярний англомовний твіттер-акаунт, відомий своїми гострими (іноді жорсткими) жартами, порівняв Мудрика з колишнім нападником Челсі - Фернандо Торресом, який теж мав невдалий період, коли не влучав у ворота з вигідних позицій.

I blame Putin for everything bad that is going on at Chelsea including Mudryk's transfer fee which was clearly bloated by the Ukraine War https://t.co/Oq7hF2HvLo