"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі

Михайла вкотре накрила хвиля різноманітної критики

Джерело - Чемпіон.

Виступ Михайла Мудрика в перенесеному матчі 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Челсі викликав чимало бурхливих обговорень у соціальних мережах.

Український вінгер "синіх" найбільше запам'ятався епізодом на 4-й хвилині, коли не зміг до пуття влучити по м'ячу, перебувавши в дуже зручній позиції перед воротами суперника, та ще кількома невдалими діями. Хоч Мудрик отримав одну з найвищих оцінок у команді (7.0) від статистичних ресурсів WhoScored та SofaScore, підсумкова поразка Челсі з рахунком 1:4 лише додала гостроти післяматчевим коментарям журналістів та вболівальників.

Огляд соцмереж

"Мудрик не настільки сильний футболіст, щоб грати в Челсі. Але він при цьому не настільки слабкий, аби грати в Челсі так погано. Ніби він взагалі випадкова людина. Хоча це все виглядає не інакше. І добре для Мудрика хіба те, що не він один такий. Ще раз і ще раз повторю те, що говорив не раз. Мудрику треба вчитися грати в футбол, він не вміє в нього грати. Він вміє бігати, інколи бігати з м'ячем, але цього замало", - резюмував ще після першого тайму Ігор Бойко, коментатор Сетанти.

А телеграм-канал "Асист Маліновського", що спеціалізується на висвітленні виступів українських легіонерів, висловився про Мудрика набагато лаконічніше:

"Краще б і не виходив. Це було настільки погано, що навіть аналізувати немає сенсу".

Телеграм-канал "Їксперґ" висловив цікаву гіпотезу, чому в Мудрика все складається не найкращим чином в Англії:

"Моя думка така, хоч я і не психолог: у Мудрика - менталітет фігуриста. Як на мене, ненормально в 15 так виглядати. Він провів усе дитинство на тренуваннях замість нормального дитинства з друзями, як це роблять фігуристи, які кар’єру починають фактично в 12-14 років, а фізичні навантаження і дієти це не та штука що на нерви нормально діє, особливо в підлітковому віці. Бачимо, що в 22 роки деякі фігуристи банально спираються після завершення кар‘єри, а у футболіста в цьому віці все лише починається".

Автор блогу про український футбол "Темп Шепетівка" знаходить плюси в цій ситуації для Михайла:

"Якщо футбол – це гра, то суттєво краще грати за ці пів сезону він не став/не навчився. Та хто б що не говорив, але краще грати і мати 2 асисти в такій лізі і періодично мазати по м'ячу в намаганні нарешті забити гол, аніж набити торбу голів/асистів в чемпіонаті де по полю бігають качки".

Популярний англомовний твіттер-акаунт, відомий своїми гострими (іноді жорсткими) жартами, порівняв Мудрика з колишнім нападником Челсі - Фернандо Торресом, який теж мав невдалий період, коли не влучав у ворота з вигідних позицій.

Mudryk infront of goal pic.twitter.com/nM3SIPX4nl — Troll Football (@TrollFootball) May 25, 2023

"Мудрик намагається забити гол у Прем'єр-лізі", - глузує інший жартівливий акаунт, додаючи красномовне відео людини, що плаче. Дійсно, українець досі не відзначався голами за Челсі...

Mudryk trying to score a PL goalpic.twitter.com/j7MGYEkoeH — Foresay Sports (@ForesayFootball) May 25, 2023

"Я звинувачую Путіна у всьому поганому, що відбувається в Челсі, включаючи трансферну вартість Мудрика, яка була явно роздута через війну в Україні", - дивує своєю думкою якийсь випадковий дописувач також у твіттері.

I blame Putin for everything bad that is going on at Chelsea including Mudryk's transfer fee which was clearly bloated by the Ukraine War https://t.co/Oq7hF2HvLo — Zulhilmi Nizam (@A_Packs) May 26, 2023

Професійний гейтер (так зазначено у його профілі) реагує на гру Мудрика, наводячи уривок із популярного відео останніх днів, де американський фітнес-тренер критикує Михайла за його недоречну поведінку в спортзалі.

Todd Boehly to Mudryk after that Man United performance pic.twitter.com/dQr2ous6Vf — Mino🇪🇬 (@ZoumaIdini) May 25, 2023

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