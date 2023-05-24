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Ван Леувен: Зоря буде боротися за друге місце

Патрік ван Леувен прокоментував розгромну поразку від Шахтаря
Сьогодні 20:55 349 0
Ван Леувен: Зоря буде боротися за друге місце
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Зоря попри поразку від Шахтаря буде боротися за друге місце у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен.

"Після розминки все виглядало добре, ми почувалися добре. На початку матчу футболісти Шахтаря, можливо, отримували більше поваги, ніж повинні були.

На початку другого тайму ми отримали червону картку. Потрібно у таких ситуаціях грати акуратніше. Це не добрий момент. Я ще не спілкувався зі Снурніциним. Він сам знає, що зробив помилку. Завтра з ним говоритимемо, чому це сталося.

Я чекав більшого від команди, кращого результату. Як і самі футболісти від себе.

Але якби мені сказали, що ми матимемо 2 поразки у 13 матчах, то я б сказав "Окей".

- За друге місце ще можна боротися?

- Так, ще є дві гри, - сказав ван Леувен.

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