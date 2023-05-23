Лейпциг готовий розпочати переговори з Манчестер Сіті щодо Гвардіола

Джерело - Sport Witness.
РБ Лейпциг готовий розглянути пропозиції по центральному захиснику Йошко Гвардіолу.
Про це повідомляє Sport Witness.
Манчестер Сіті зацікавлений у хорватському захиснику, оскільки вони прагнуть підсилити свою команду на наступний сезон.
Лейпцигу же потрібно досягти фінансового балансу цього літа, тому керівники клубу встановили фінансову ціль - виручити більше 100 мільйонів євро від трансферів найкращих гравців команди.
Тому якщо поступить пропозиція за Йошко у розмірі 100 або більше мільйонів євро, то керівництво клубу готово буде розглянути трансфер.
Нагадаємо, Ліверпуль включився у боротьбу за Гвардіола.
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