Лейпциг готовий розпочати переговори з Манчестер Сіті щодо Гвардіола

Манчестер Сіті зацікавлений у хорватському захиснику

Джерело - Sport Witness.

РБ Лейпциг готовий розглянути пропозиції по центральному захиснику Йошко Гвардіолу.

Про це повідомляє Sport Witness.

Манчестер Сіті зацікавлений у хорватському захиснику, оскільки вони прагнуть підсилити свою команду на наступний сезон.

Лейпцигу же потрібно досягти фінансового балансу цього літа, тому керівники клубу встановили фінансову ціль - виручити більше 100 мільйонів євро від трансферів найкращих гравців команди.

Тому якщо поступить пропозиція за Йошко у розмірі 100 або більше мільйонів євро, то керівництво клубу готово буде розглянути трансфер.

Нагадаємо, Ліверпуль включився у боротьбу за Гвардіола.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!