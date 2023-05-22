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Баєр попрощається з декількома гравцями по завершенню сезону

Росіянин Андрій Луньов покине німейький клуб
Сьогодні 21:05 220 0
Баєр попрощається з декількома гравцями по завершенню сезону
#Баєр

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баєра прийняло рішення, що наприкінці сезону команду покинуть одразу четверо гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Фармацевти" не продовжуватимуть орендну угоду вінгера Челсі Каллума Гадсона-Одой.

Свої повноцінні контракти натомість не продовжать російський голкіпер Андрій Луньов, фулбек Далі Сінкгравен та опорник Айман Азхіль.

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