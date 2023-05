Баєр попрощається з декількома гравцями по завершенню сезону

Керівництво Баєра прийняло рішення, що наприкінці сезону команду покинуть одразу четверо гравців.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Фармацевти" не продовжуватимуть орендну угоду вінгера Челсі Каллума Гадсона-Одой.

Свої повноцінні контракти натомість не продовжать російський голкіпер Андрій Луньов, фулбек Далі Сінкгравен та опорник Айман Азхіль.

👏 #Bayer04 would like to thank Andrey #Lunev, Daley #Sinkgraven, Ayman #Azhil and @Calteck10 for their commitment for the #Werkself. Thank you guys and good luck in your next stops! ⚫️🔴



🔙#B04BMG I #Bundesliga pic.twitter.com/fjhHRz35qw