Баєр попрощається з декількома гравцями по завершенню сезону

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Баєра прийняло рішення, що наприкінці сезону команду покинуть одразу четверо гравців.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Фармацевти" не продовжуватимуть орендну угоду вінгера Челсі Каллума Гадсона-Одой.
Свої повноцінні контракти натомість не продовжать російський голкіпер Андрій Луньов, фулбек Далі Сінкгравен та опорник Айман Азхіль.
👏 #Bayer04 would like to thank Andrey #Lunev, Daley #Sinkgraven, Ayman #Azhil and @Calteck10 for their commitment for the #Werkself. Thank you guys and good luck in your next stops! ⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 22, 2023
🔙#B04BMG I #Bundesliga pic.twitter.com/fjhHRz35qw
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