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ПСЖ викупить Екітіка у Ренна згідно з умовами орендної угоди

Сьогодні 17:00 164 0
ПСЖ викупить Екітіка у Ренна згідно з умовами орендної угоди
#ПСЖ, #Ренн

Джерело - Get French Football News.

ПСЖ автоматично активує пункт орендної угоди з Ренном, згідно з яким столичний клуб зобов’язаний викупити форварда Юго Екітіка за 36 млн євро.

Про це повідомляє Get Football News France.

Пункт мав активуватися у випадку, якщо парижани за підсумками сезону 2022/23 Ліги 1 фінішують не нижче 2-го місця

Після поразки Марселя в грі 36-го туру проти Лілля (1:2) ПСЖ точно не опуститься нижче 2-го рядка в таблиці.

Перевага паризького клубу над найближчим переслідувачем, Лансом, за 2 тури до фінішу складає 6 очок.

Екітіка перейшов з Ренна до ПСЖ на правах оренди у липні 2022 року.

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