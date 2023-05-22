ПСЖ викупить Екітіка у Ренна згідно з умовами орендної угоди

Джерело - Get French Football News.

ПСЖ автоматично активує пункт орендної угоди з Ренном, згідно з яким столичний клуб зобов’язаний викупити форварда Юго Екітіка за 36 млн євро.

Про це повідомляє Get Football News France.

Пункт мав активуватися у випадку, якщо парижани за підсумками сезону 2022/23 Ліги 1 фінішують не нижче 2-го місця

Після поразки Марселя в грі 36-го туру проти Лілля (1:2) ПСЖ точно не опуститься нижче 2-го рядка в таблиці.

Перевага паризького клубу над найближчим переслідувачем, Лансом, за 2 тури до фінішу складає 6 очок.

Екітіка перейшов з Ренна до ПСЖ на правах оренди у липні 2022 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!