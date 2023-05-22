ПСЖ викупить Екітіка у Ренна згідно з умовами орендної угоди

Джерело - Get French Football News.
ПСЖ автоматично активує пункт орендної угоди з Ренном, згідно з яким столичний клуб зобов’язаний викупити форварда Юго Екітіка за 36 млн євро.
Про це повідомляє Get Football News France.
Пункт мав активуватися у випадку, якщо парижани за підсумками сезону 2022/23 Ліги 1 фінішують не нижче 2-го місця
Після поразки Марселя в грі 36-го туру проти Лілля (1:2) ПСЖ точно не опуститься нижче 2-го рядка в таблиці.
Перевага паризького клубу над найближчим переслідувачем, Лансом, за 2 тури до фінішу складає 6 очок.
Екітіка перейшов з Ренна до ПСЖ на правах оренди у липні 2022 року.
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