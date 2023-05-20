Лех поверне Цітаішвілі у Динамо

Цітаішвілі та Рудько повернуться у свої клуби

Лех із Познані визначився з долею орендованих у поточному сезоні футболістів першої команди.

Про це повідомляє The Scottish Sun

У польському клубі вирішили, що не викуповуватимуть у Динамо контракт грузинського вінгера Георгія Цітаішвілі, а у Металіста - українського воротаря Артура Рудька.

"Чотири гравці, яких ми орендували, — Домінік Холец (Спарта Прага), Артур Рудько (Металіст Харків), Георгій Цітаішвілі (Динамо Київ) та Матеуш Жуковськи (Рейнджерс) підуть та повернуться до своїх клубів" , – йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні Рудько провів 6 матчів за Лех, Цітаішвілі зіграв у 24 поєдинках, відзначившись 1 забитим м'ячем та 2 асистами.

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