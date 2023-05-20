Головне
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:50 12042 5
Збірна України виграла срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 22:21 222
Манчестер Сіті — чемпіон Англії сезону-2022/23
Сьогодні 22:08 257
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 19:48 10821
Збірна Канади програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:45 2397
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:36 49262
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 18:15 6895 1
Динамо розгромило Олександрію у 27 турі УПЛ
Сьогодні 17:43 1045
Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів
Сьогодні 15:57 1136
Зоря здолала Інгулець у 27 турі УПЛ
Сьогодні 15:55 307
Прямі трансляції

Лех поверне Цітаішвілі у Динамо

Цітаішвілі та Рудько повернуться у свої клуби
Сьогодні 22:37 208 0
Лех поверне Цітаішвілі у Динамо
#Динамо Київ, #Лех, #Металіст, #Артур Рудько, #Футбольні трансфери, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - sport.ua.

Лех із Познані визначився з долею орендованих у поточному сезоні футболістів першої команди.

Про це повідомляє The Scottish Sun

У польському клубі вирішили, що не викуповуватимуть у Динамо контракт грузинського вінгера Георгія Цітаішвілі, а у Металіста - українського воротаря Артура Рудька.

"Чотири гравці, яких ми орендували, — Домінік Холец (Спарта Прага), Артур Рудько (Металіст Харків), Георгій Цітаішвілі (Динамо Київ) та Матеуш Жуковськи (Рейнджерс) підуть та повернуться до своїх клубів" , – йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні Рудько провів 6 матчів за Лех, Цітаішвілі зіграв у 24 поєдинках, відзначившись 1 забитим м'ячем та 2 асистами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона 10211 1
Бій Ломаченко - Хейні в Україні покажуть безплатно Бій Ломаченко - Хейні в Україні покажуть безплатно 10331
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 49262
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 12042 5
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 17156 2
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 10821
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 30977
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43811
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26224 3
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20893
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16793 7
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12572