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Цітаішвілі може змінити команду в літнє трансферне вікно

Сьогодні 11:50 364 0
Цітаішвілі може змінити команду в літнє трансферне вікно
#Динамо Київ, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Український футбол.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступає на правах оренди в Леху, може змінити команду влітку.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Я поки ні з ким предметно не розмовляв. Думаю, що у цьому немає особливого сенсу, адже чемпіонат Польщі, як і чемпіонат України, ще продовжується. Якщо я буду потрібен Динамо, то вони зв’яжуться зі мною під час трансферного вікна.

Я не планую тут залишатися. У клубу не має ніякої опції викупу мого контракту або продовження оренди. Знаю, що керівництво Леха робило запит у Динамо щодо можливості викупу, але сторонам не вдалося домовитися. Мабуть, не зійшлися на умовах.

Так, інтерес від інших клубів є. Я розмовляю, але поки зарано щось казати. Більше конкретики буде, знову ж таки, влітку. Я хочу грати у футбол. Виберу ту пропозицію, яка буде відповідати цьому бажанню. Я розумію, що жодний тренер не гарантує мені ігровий час. Проте мені необхідно розуміти, що на мене хоча б розраховують. Ось на такий варіант я відгукнуся", - сказав Цітаішвілі.

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