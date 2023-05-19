У легендарного тренера Валерія Лобановського не було улюблених гравців, окрім володаря Золотого м'яча Олега Блохіна.

Про це розповів колишній нападник Динамо Ігор Бєланов.

"У Лобановського ніколи не було улюблених гравців, окрім Блохіна. Він одразу сказав мені, що я повинен боротися за своє місце. Пам'ятаю, на першому моєму тренуванні у Динамо ми складали тест Купера, і я відставав від усіх на два кола. Я запитав сам у себе: "Де я? Потрібно звідси забиратися, тікати так швидко, як тільки можеш". Але дуже скоро все налагодилося.