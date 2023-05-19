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Бєланов: У Лобановського ніколи не було улюблених гравців, окрім Блохіна

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Бєланов: У Лобановського ніколи не було улюблених гравців, окрім Блохіна
#Олег Блохін, #Динамо Київ, #Золотий м'яч, #Валерій Лобановський

Джерело - Josimar.

У легендарного тренера Валерія Лобановського не було улюблених гравців, окрім володаря Золотого м'яча Олега Блохіна.

Про це розповів колишній нападник Динамо Ігор Бєланов.

"У Лобановського ніколи не було улюблених гравців, окрім Блохіна. Він одразу сказав мені, що я повинен боротися за своє місце. Пам'ятаю, на першому моєму тренуванні у Динамо ми складали тест Купера, і я відставав від усіх на два кола. Я запитав сам у себе: "Де я? Потрібно звідси забиратися, тікати так швидко, як тільки можеш". Але дуже скоро все налагодилося.

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Розповім одну історію про нього. Якось у поїзді, повертаючись з Москви, хлопці перебрали з алкоголем. На наступному тренуванні Валерій Васильович розлютився і всіх оштрафував. Хлопці попросили мене вийти вперед і говорити від їхнього імені. Я погодився, що команда винна, але сказав йому, що навіть його помічник Григорович був дуже п'яним. Лобановський не міг в це повірити. Так всі уникли штрафу", - розповів Бєланов.

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