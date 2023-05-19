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Ракіцький та Топалов - у старті Шахтаря на матч з Вересом

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом
Сьогодні 16:37 190 0
Ракіцький та Топалов - у старті Шахтаря на матч з Вересом
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє з рівненським Вересом у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Топалов, Судаков, Назарина, Зубков, Сікан

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Тотовицький, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Келсі, Тейлор, Очеретько, Борячук, Корнієнко

Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан, Г. Пасіч, Кучеров, Кльоц, Блізніченко, Шестаков

Запасні: Коркодим, Протасевич, Хондак, Дахновський, Лебеденко, Шух, Тишинінов, В. Шарай, Вадовський, Годя, Гайдучик, Поворознюк

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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