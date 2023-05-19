Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє з рівненським Вересом у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Топалов, Судаков, Назарина, Зубков, Сікан
Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Тотовицький, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Келсі, Тейлор, Очеретько, Борячук, Корнієнко
Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Маткобожик, Курко, Балан, Г. Пасіч, Кучеров, Кльоц, Блізніченко, Шестаков
Запасні: Коркодим, Протасевич, Хондак, Дахновський, Лебеденко, Шух, Тишинінов, В. Шарай, Вадовський, Годя, Гайдучик, Поворознюк
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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