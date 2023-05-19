Леоненко: Блохін готовий втретє очолити збірну України

Екстренер збірної України Олег Блохін готовий знову очолити національну команду.

Про це розповів колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко.

"Крім Реброва, я пропоную Скрипника, Григорчука та Вернидуба. У збірній України й Заваров сміливо може бути головним тренером, питання лише візьмуть його чи ні. Дем'яненко теж може бути. Не здивуюсь, якщо і Протасов, який зараз замінює Павелка, бачить себе у кріслі головного тренера збірної.

До речі, нещодавно розмовляв із Блохіним, і він мені сказав: "Я готовий утретє очолити збірну України. Хочу допомогти своїй країні". Я кажу: "Чекай, так у тебе спина болить". А він: "Ні, я готовий!". Отже, є з кого обирати", - сказав Леоненко.