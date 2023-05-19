Головне
Рома пройшла Баєр на шляху до фіналу: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 1074
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 11:36 81831 3
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 09:33 1639
Збірна Фінляндії зіграє з Угорщиною, Латвія - зі Словенією: розклад матчів ЧС-2023 на 19 травня
Сьогодні 07:05 370
Вест Гем переграв АЗ Алкмар: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:54 861 1
Збірна Німеччини переграла Данію, Швеція розгромила Угорщину: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:00 990
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:53 37937
Надаль - про пропуск Ролан Гаррос: Це рішення ухвалило моє тіло
Вчора 17:25 493
Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога
Вчора 15:18 1217 1
Визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал
Вчора 08:25 1949
Прямі трансляції

Леоненко: Блохін готовий втретє очолити збірну України

Віктор Леоненко розповів, хто, на його думку, є оптимальним варіантом на посаду головного тренера національної команди.
Сьогодні 11:12 518 0
Леоненко: Блохін готовий втретє очолити збірну України
#Олег Блохін, #Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Олег Блохін готовий знову очолити національну команду.

Про це розповів колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко.

"Крім Реброва, я пропоную Скрипника, Григорчука та Вернидуба. У збірній України й Заваров сміливо може бути головним тренером, питання лише візьмуть його чи ні. Дем'яненко теж може бути. Не здивуюсь, якщо і Протасов, який зараз замінює Павелка, бачить себе у кріслі головного тренера збірної.

До речі, нещодавно розмовляв із Блохіним, і він мені сказав: "Я готовий утретє очолити збірну України. Хочу допомогти своїй країні". Я кажу: "Чекай, так у тебе спина болить". А він: "Ні, я готовий!". Отже, є з кого обирати", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Олег Блохін очолював збірну України двічі: у 2003-2007 роках та з весни 2011 року до осені 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Ребров підписав контракт зі збірною України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 Чехія - Словенія - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат світу-2023 1548
Дніпро-1 повісив цінник на Довбика Дніпро-1 повісив цінник на Довбика 1673
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 37937
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81831 3
Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті 1993
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 1639
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 26171 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148941 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69998 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20409 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35560 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11948 2