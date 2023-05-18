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Ребров підписав контракт зі збірною України

УАФ підписала контракт з новим головним тренером
Сьогодні 08:08 1495 0
Ребров підписав контракт зі збірною України
#Сергій Ребров, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером збірної України стане 48-річний Сергій Ребров.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Угоду підписано", – написав Романо.

У червні збірна України зіграє 2 матчі відбору Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня), а також товариську гру з командою Німеччини (12 червня).

Раніше повідомлялося, що Ребров може суміщати роботу в збірній України та Аль-Айні

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