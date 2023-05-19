Аллегрі пояснив поразку від Севільї

Ювентус зіграв хороший матч проти Севільї у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Команда зробила те, що мала зробити. Деталі мають значення. Я просто маю подякувати хлопцям за все, що вони зробили, і мені їх шкода.

Коли ви граєте в такі важливі матчі, важливий кожен момент, не давайте перейти від забитого гола до пропущеного. Але ми провели гарну гру, і це кроки, які має зробити команда, особливо хлопці з невеликим досвідом", - відзначив Аллегрі.