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Аллегрі пояснив поразку від Севільї

Массіміліано Аллегрі прокоментував виліт команди з Ліги Європи
Сьогодні 08:24 245 0
Аллегрі пояснив поразку від Севільї
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Севілья, #Ювентус

Джерело - uefa.com.

Ювентус зіграв хороший матч проти Севільї у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Команда зробила те, що мала зробити. Деталі мають значення. Я просто маю подякувати хлопцям за все, що вони зробили, і мені їх шкода.

Коли ви граєте в такі важливі матчі, важливий кожен момент, не давайте перейти від забитого гола до пропущеного. Але ми провели гарну гру, і це кроки, які має зробити команда, особливо хлопці з невеликим досвідом", - відзначив Аллегрі.

Нагадаємо, Севілья дотиснула Ювентус у півфіналі ЛЄ.

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